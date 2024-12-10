За рік вдалося підтвердити розстріли 109 українських військовополонених, - Лубінець

"Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Лише за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що в порівнянні з 2024 роком це було зроблено набагато менше", - сказав Лубінець.

За його словами, від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

"На жаль, я не міг виходити й публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій. Коли нам вдавалося це зафіксувати - ми це робимо", - додав омбудсмен.

Водночас він зазначив, що дієвої реакції міжнародної спільноти на ці воєнні злочини не було.