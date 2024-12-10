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За рік вдалося підтвердити розстріли 109 українських військовополонених, - Лубінець

Вівторок 10 грудня 2024 21:33
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За рік вдалося підтвердити розстріли 109 українських військовополонених, - Лубінець Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Лише за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити розстріли росіянами 109 українських військовополонених. Дієвої реакції міжнародної спільноти на ці воєнні злочини не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Лише за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що в порівнянні з 2024 роком це було зроблено набагато менше", - сказав Лубінець.

За його словами, від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

"На жаль, я не міг виходити й публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій. Коли нам вдавалося це зафіксувати - ми це робимо", - додав омбудсмен.

Водночас він зазначив, що дієвої реакції міжнародної спільноти на ці воєнні злочини не було.

Розстріли українських військовополонених

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські загарбники розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку.

Пізніше у Покровському районів російські окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених.

Раніше повідомлялося, що російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.

Крім того, на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.

Також правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Цей випадок став наймасовішим вбивством полонених українських військових із початку війни.

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