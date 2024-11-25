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Річка Кальміус біля окупованого Маріуполя стала токсичною, - ЦНС

Понеділок 25 листопада 2024 04:39
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Річка Кальміус біля окупованого Маріуполя стала токсичною, - ЦНС Фото: річка Кальміус (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Річка Кальміус, що протікає в Донецькій області, сильно забруднена через діяльність російських загарбників. Біля тимчасово окупованого міста Маріуполь спостерігається особливо критична ситуація з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У Кальміус скидаються промислові викиди та побутове сміття, також вода там сильно забруднюється через каналізаційні стоки.

У ЦНС зазначають, що річка через злочинну безгосподарність російських окупантів практично перетворилась на смітник.

За даними Центру, особливо критичною ситуація із водою річки Кальміус є поблизу тимчасово окупованого Маріуполя - вона "тут токсична, має жовто-коричневий колір та різкий неприємний запах".

"І це не дивно, адже російські окупанти саме у ріці намагаються приховати сліди своєї терористичної діяльності. Доходить до того, що підрядники, яких навезли у зруйноване кремлівськими ракетами місто з усіх регіонів Московії, скидають у ріку будівельне сміття", - йдеться в публікації ЦНС.

Тепер русло Кальміусу практично повністю засипано, й потік води зменшився в 5 разів.

Нагадаємо, що Кальміус бере початок на південному схилі Донецького кряжа, впадає в Азовське море у місті Маріуполь. Протікає територією окупованих міст Донецьк та Маріуполь (у гирлі річки).

Загалом довжина річки складає майже 210 кілометрів, а площа водного басейну - 5070 квадратних кілометрів.

ЦНС також звертають увагу, що зважаючи на кризу із прісною водою на тимчасово окупованих територіях України - така поведінка загарбників стосовно річки Кальміус тільки погіршує ситуацію.

"До прикладу у тимчасово окупованому Таврійську ситуація з водопостачанням взагалі вийшла з-під контролю. Російська окупаційна "влада" не здатна подолати кризу, яку фактично сама й спричинила", - передали у Центрі.

Там воду з кранів не можна використовувати для приготування їжі або пиття.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти буквально знищують унікальний біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Також повідомлялося, що росіяни будують на тимчасово окупованих територіях України сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.

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