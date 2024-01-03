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РФ знущалася над полоненим, якого сьогодні звільнили. Омбудсмен розповів подробиці

Архівне фото: уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Один із хлопців, якого сьогодні вдалося звільнити в рамках обміну полоненими, повідомив про знущання з боку РФ. Його запевняли, що Україна нібито від нього відмовилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі національного телемарафону.

"Мені сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від нього відмовилась Україна", - йдеться у заяві.

За словами Лубінця, весь цей час насправді російська сторона жодного разу не погоджувала його на обмін.

"Я фіксую це як фізичні та психологічні тортури над людиною", - додав омбудсмен.

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Нашій країні вдалося повернути додому 230 захисників.

Такий обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довгий час блокувала процес. Це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Об'єднані Арабські Емірати допомогли організувати обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 3 січня.

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