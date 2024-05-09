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У РФ зламали телеканали: замість параду на 9 травня показали вбивць, які воюють в Україні

Ілюстративне фото: хакери зламали російські телеканали (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У кількох регіонах Росії невідомі зламали телевізійний ефір. Там, зокрема, розкрили особи окупантів, які воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сирену" у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, мешканці Оренбурзької області та Башкортостану не змогли побачити трансляцію параду на 9 травня у Москві. Натомість їм показали кадри теракту у "Крокус Сіті холі", відео фальсифікації виборів та фото учасників війни в Україні з підписом "вбивця".

Як уточнюють у мережі, було зламано ефір телепровайдера "Уфанет". По ТБ російському диктатору Володимиру Путіну було оголошено імпічмент, його також звинуватили у бездіяльності під час великих терактів.

Канали провайдера "Уфанет" дивляться мешканці понад 600 російських населених пунктів. Ефір одразу відключили. У пресслужбі компанії заявляють про "роботу над ліквідацією проблеми".

Робота українських хакерів

Нагадаємо, українські хакери вже неодноразово атакували російські телеканали, сайти держорганів і не лише.

Наприклад, 18 січня вони викрали документи про сотні об'єктів російського Міністерства оборони. Зокрема, йшлося про арсенали озброєння та майданчики зенітних ракетних комплексів.

Також 4 березня українські хакери змогли отримати доступ до серверів Міноборони РФ. Таким чином було отримано доступ до секретних документів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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