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У РФ заявили, що ФСБ запобігла "теракту" проти "керівника" ЗАЕС

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Запоріжжя, П'ятниця 05 травня 2023 14:22
У РФ заявили, що ФСБ запобігла "теракту" проти "керівника" ЗАЕС Фото: у РФ заявили, що ФСБ запобігла "теракту" проти "керівника" ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії вигадали черговий "теракт". Нібито цього разу метою "атаки", якій вдалося запобігти, став один із так званих "керівників" Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними ФСБ, нібито "теракт" координували українські розвідники, які долучили до скоєння "інциденту" навіть "посередницю, яка перебуває у Фінляндії".

"Вилучено готовий до застосування вибуховий пристрій, а також автоматичну стрілецьку зброю, боєприпаси до неї, вибухові речовини. Заарештовано двох учасників диверсійно-терористичної групи", - заявили у ФСБ.

У Росії навіть не полінувалися порушити кримінальну справу про нібито "підготовку теракту".

Як повідомлялось, російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Нагадаємо, раніше російська ФСБ нафантазувала нові "теракти" і запевняє, що попередила їх. Росіяни стверджують, що цілями "атак" нібито була окупаційна "влада" Криму.

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Запорізька АЕС ФСБ
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