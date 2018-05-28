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Интервью

В РФ заявили о получении Сенцовым поддерживающей терапии после объявления голодовки

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 21:09
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

ФСИН России заявляет, что Сенцов дал свое согласие на получение терапии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в РФ, начал получать поддерживающую терапию после объявления голодовки. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"В настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - отметила пресс-служба.

При этом в ведомстве сообщили, что за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья Сенцова якобы не зарегистрировано.

"На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное", - заявили в управлении ФСИН.

Напомним, ранее сестра украинского политзаключеного Олега Сенцова, Наталья Каплан, оценила состояние брата в связи с его голодовкой как стабильное. "Его состояние стабильное, то есть ни хорошо, ни плохо", - заявила Каплан.

Подчеркнем, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".

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Теги публикации: ФСИН, голодовка, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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