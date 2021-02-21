В РФ заявили о первых случаях заражения людей новым птичьим гриппом

Вспышка инфекции на фабрике произошла в декабре 2020 года.

"До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В России лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8", - сказала Попова.

Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме.

Глава Роспотребнадзора заверила, что, хотя вирус сумел преодолеть межвидовой барьер и перейти от птицы к людям, но от человека к человеку он пока не передается.