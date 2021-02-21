В РФ заявили о первых случаях заражения людей новым птичьим гриппом

В России впервые выявили случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Гриппом заразились семеро сотрудников одной из птицефабрик на юге России.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.
Вспышка инфекции на фабрике произошла в декабре 2020 года.
"До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В России лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8", - сказала Попова.
Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме.
Глава Роспотребнадзора заверила, что, хотя вирус сумел преодолеть межвидовой барьер и перейти от птицы к людям, но от человека к человеку он пока не передается.
На днях в поселке Клавдиево-Тарасово (Бучанский Киевской области) выявили вирус птичьего гриппа. В области ввели карантин.
Напомним, в декабре 2020 года птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Тогда тоже был введен карантин.