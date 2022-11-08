У РФ затримали "диверсантів СБУ", які готували "теракти" проти колаборантів Херсона

У Росії заявили, що ФСБ затримала дев'ятьох громадян України, які нібито готували замах на колаборантів так званої "адміністрації Херсонської області". У ФСБ стверджують, що "диверсантів СБУ", які планували ці "теракти", готували "куратори з-за меж РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".