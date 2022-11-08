У РФ затримали "диверсантів СБУ", які готували "теракти" проти колаборантів Херсона
У Росії заявили, що ФСБ затримала дев'ятьох громадян України, які нібито готували замах на колаборантів так званої "адміністрації Херсонської області". У ФСБ стверджують, що "диверсантів СБУ", які планували ці "теракти", готували "куратори з-за меж РФ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".
Представники російської спецслужби стверджують, що нібито виявили замінований автомобіль, за допомогою якого "громадяни України планували вчинити замах" на херсонських окупантів і навіть "вилучили понад 5 кілограмів пластиду, готові до застосування саморобні вибухові пристрої та гранати".
У повідомленні ФСБ також йдеться, що "куратори" "диверсантів СБУ" знаходилися нібито за межами Росії.
Раніше повідомлялося, що, ймовірно, російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, щоб звинуватити в цьому Україну.
Нагадаємо, раніше в Криму заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані.
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