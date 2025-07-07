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У РФ застрелився ексміністр транспорту Старовойт, якого сьогодні звільнив Путін, - ЗМІ

Понеділок 07 липня 2025 16:22
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У РФ застрелився ексміністр транспорту Старовойт, якого сьогодні звільнив Путін, - ЗМІ Фото: Роман Старовойт (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт вчинив самогубство. Це сталося після того, як російський диктатор Володимир Путін відправив його у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 в Telegram і SHOT в Telegram.

Російський Telegram-канал 112 із посиланням на неназвані джерела написав, що Старовойт нібито застрелився в російському місті Одинцово. Жодної офіційної інформації про це поки що немає.

Зі свого боку SHOT уточнює, що Старовойт "застрелився в себе вдома в селищі Мякініно". Він використовував нагородну зброю, яку отримав від МВС у 2023-му році.

Такі чутки поширюють після указу російського диктатора Володимира Путіна про звільнення Старовойта з посади міністра транспорту.

Оновлено 16:25

Смерть Романа Старовойта підтвердила представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту Російської Федерації Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням", - розповіла вона.

Оновлено 16:29

У російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що тіло Старовойта виявили в його автомобілі Tesla близько 15:00 в Одинцовському міському окрузі.

Старовойт - колишній губернатор

Варто зауважити, що Старовойт був губернатором Курської області до травня 2024 року - за кілька місяців до початку Курської операції українських воїнів.

Його наступника Олексія Смирнова заарештували у квітні цього року. Екс-губернатора підозрюють у тому, що він разом із заступником та іншими чиновниками викрав понад мільярд рублів, виділених на будівництво оборонних споруд біля кордону з Україною.

За версією слідства, гроші привласнили через фіктивні будівельні роботи, а збудовані об'єкти виявилися неякісними і не відповідали проєкту.

До речі, 4 липня стало відомо про загадкову загибель віце-президента російської компанії "Транснефть" Андрія Бадалова.

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