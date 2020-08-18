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В РФ заразился коронавирусом министр энергетики

Москва, Вторник 18 августа 2020 09:11
В РФ заразился коронавирусом министр энергетики
Фото: Александр Новак (Uznayvse.ru)
Автор: РБК-Украина

Новак сейчас лечится в Москве

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом. Он сейчас лечится в Москве.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".

Коронавирусом также заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

Также сообщалось, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин, объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

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