РФ закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

Российская Федерация закрыла въезд для иностранцев из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ, экипажей воздушных, морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

"Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Швейцарии и Финляндии ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Европейский союз в связи с пандемией коронавируса на 30 дней закрыл границы для "несущественных" поездок. Подробнее о том, что происходит в Украине и других странах 16 марта - в материале РБК-Украина.