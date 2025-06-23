До РФ повернули три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріації, - МВС

До РФ вже повернули три тіла російських військових. Їх агресор передавав Україні під час репатріації у 2025 році.
Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Клименка, росіянам тіла передаються тільки після стовідсоткового підтвердження збігу. Тож три тіла були повернені назад у РФ, оскільки у них був повний збіг.
На уточнювальне питання кореспондента РБК-Україна, чи раніше росіяни використовували практику підкидання тіл "своїх" під час репатріацій, міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі може говорити лише про 2025 рік. Адже є підтверджені факти.
"Ми говоримо зараз про тіла - ті, що ми обстежили, які в нас лежали саме з 2025 року. Чутлива тема, ми не звертали на це увагу. Ми робили свою роботу професійно і відкладались тіла для обміну. В той же час, коли Росія почала інформаційну на нас атаку, ми вийшли з офіційним оприлюдненням нашої роботи, для того, щоб держава-агресор розуміла, за що вона має відповісти", - наголосив міністр.
Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися про проведення репатріації тіл загиблих за принципом "6000 на 6000". Обміни відбулися в кілька етапів - 11, 13, 14 та 15 червня.
Першу партію тіл передали 11 червня - тоді Україна повернула тіла 1212 своїх захисників, загиблих на сході, півдні країни та на території Курської області.
13 червня Україна отримала ще 1200 тіл загиблих, серед яких переважно військовослужбовці. Наступні етапи обміну відбулися 14 та 15 червня - в обидва дні було повернуто ще по 1200 тіл українських громадян, зокрема бійців.
Як повідомив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія передає в межах репатріації, траплялись випадки, коли в одному мішку знаходять останки кількох різних людей.
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