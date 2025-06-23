До РФ повернули три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріації, - МВС

За словами Клименка, росіянам тіла передаються тільки після стовідсоткового підтвердження збігу. Тож три тіла були повернені назад у РФ, оскільки у них був повний збіг.

На уточнювальне питання кореспондента РБК-Україна, чи раніше росіяни використовували практику підкидання тіл "своїх" під час репатріацій, міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі може говорити лише про 2025 рік. Адже є підтверджені факти.

"Ми говоримо зараз про тіла - ті, що ми обстежили, які в нас лежали саме з 2025 року. Чутлива тема, ми не звертали на це увагу. Ми робили свою роботу професійно і відкладались тіла для обміну. В той же час, коли Росія почала інформаційну на нас атаку, ми вийшли з офіційним оприлюдненням нашої роботи, для того, щоб держава-агресор розуміла, за що вона має відповісти", - наголосив міністр.