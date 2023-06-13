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У РФ владі Хакасії заборонили публікувати некрологи про вбитих в Україні солдатів, - ЗМІ

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Вівторок 13 червня 2023 17:32
У РФ владі Хакасії заборонили публікувати некрологи про вбитих в Україні солдатів, - ЗМІ Ілюстративне фото: у РФ владі Хакасії заборонили публікувати некрологи про вбитих в Україні солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада російської Республіки Хакасія перестала публікувати некрологи про мешканців регіону, які були ліквідовані на війні в Україні. Це сталося після "прохання" Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сибір.Реалії".

За інформацією джерел видання, такий наказ було віддано владі Хакасії, оскільки дані в некрологах використовують "Російська служба ВВС" та "Медіазона" при підрахунку російських втрат у війні.

Дані про втрати, які журналісти збирають з відкритих джерел, сильно відрізняються від заяв Міністерства оборони РФ. Відомство країни-агресора ще восени минулого року розповідало про те, що країна нібито втратила у боях лише 5937 військових. У той же час ЗМІ встановили 25 218 імен убитих солдатів.

У "Сибір.Реалії" нагадують, що востаннє некролог з України влада Хакасії публікувала наприкінці квітня - тоді бійці ЗСУ ліквідували депутата Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК "Вагнера" під Бахмутом.

Втрати Росії у війні проти України

Варто зауважити, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабної війни становлять 216 650 солдатів.

При цьому минулої доби ворог внаслідок успішних дій українських військових втратив 470 солдатів.

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