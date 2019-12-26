РФ включила обвиняемых в теракте в Харькове в списки на обмен

Фото: подозреваемые в совершении теракта (mediaport.ua)

В результате теракта, который произошел в 2015 году, погибли четверо человек

Прокурор Владимир Лымарь во время заседания суда в Харькове сообщил, что Россия "принципиально" включила в списки на обмен обвиняемых в совершении теракта в Харькове в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В связи с этим, прокурор просит суд отпустить из-под стражи обвиняемых Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены Башлыков, Дворников и Тетюцкий", - заявил он.

Адвокат потерпевших Олег Головков, в свою очередь, выступает против обмена.

"Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - сказал он.

Напомним, 22 февраля в Харькове во время шествия активистов Евромайдана (акции в рамках годовщины этого события) был совершен теракт. По данным СБУ, сработало дистанционное взрывное устройство, заложенное на пути следования колонны активистов.

В результате теракта погибли четыре человека, в том числе, один из активистов местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник МВД Вадим Рыбальченко. Более десяти человек получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в городские больницы и военный госпиталь. Из них четверо с тяжелыми ранениями.

СБУ 26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий задержала троих жителей области, которые подозреваются в совершении теракта. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Всего, по данным адвоката потерпевших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.