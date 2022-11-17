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РФ не використовує свою розрекламовану "чудо-зброю" проти України: у ГУР назвали причину

Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В українській розвідці пояснили, чому російські війська не застосовують у війні проти України свою розрекламовану "чудо-зброю", наприклад, танки Т-14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю t-online.

"Більшість із розрекламованої російської "чудо-зброї" відсутні на полі бою. Тому я був би обережний з російською інформацією, яку вони поширюють. Наприклад, де танки Армати, яких ми знаємо з російських військових парадів на Червоній площі і які повинні виграти війну за Путіна", - зазначив Скібіцький.

Він пояснив, що успіх міжнародних санкцій у тому, що російське військове виробництво значно сповільнюється. Чим довше тривають санкційні заходи, тим складніше РФ робити запасні запчастини та нову зброю.

Говорячи про "нескінченний" запас боєприпасів у РФ він зазначив, що половина снарядів, які зберігаються в Росії вже 40 років, мають бути утилізовані.

За словами Скібіцького, доказом того, що російські арсенали спорожняються, є інформація, що Кремль просить союзні держави, такі як Іран, про постачання боєприпасів та зброї.

"Росії переважно не вистачає ракет і бойових безпілотників. Наприклад, при використанні крилатих ракет Х-22 була перерва в півтора місяці. Крім того, зараз ми лише час від часу спостерігаємо за використанням систем Іскандер. У період з березня по травень їх було значно більше", - пояснив представник ГУР.

Також Скібіцький додав, що, за інформацією ГУР, у російської армії залишилося близько 120 ракет "Іскандер". До війни їх було близько 500.

Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабної війни. За інформацією Повітряних сил, РФ випустила у бік України 96 крилатих ракет. З них 75 удалося збити.

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