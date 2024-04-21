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РФ використовує газові гранати на фронті. Прикордонники показали, як рятуються від них

Фото: РФ використовує газові гранати К-51 на фронті в Україні (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська використовують газові гранати К-51 на фронті України. Єдиний порятунок від них - протигаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники проводять перевірку роботи протигазів, їх підгонку та тренуються в умовах, максимально наближених до реальних", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб створити майже реальні умови, як кажуть прикордонники, для цього використовується газ, що подразнює - хлорпікрин.

Як діють газові гранати?

К-51 - гранату з подразнюючою речовиною окупанти використовують попри заборону. У разі відсутності протигаза людині стає погано, ріже очі, з’являються кашель, блювота та ускладнюється дихання

"Таким чином ворог викурює противника з окопів, і на відкритій ділянці той стає доброю мішенню", - кажуть у ДПСУ.

Що відомо про гранату К-51

З відкритих джерел відомо, що К-51 - радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Розроблена в 1970-ті роки в СРСР. 

Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати; речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Слід зазначити, що застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Нагадаємо, що про використання газових гранат К-51 російськими військами на фронті в Україні стало відомо в січні 2024 року. Їхні окупанти використовували на Таврійському напрямку.

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