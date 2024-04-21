ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ використовує газові гранати на фронті. Прикордонники показали, як рятуються від них

Україна, Неділя 21 квітня 2024 11:31
UA EN RU
РФ використовує газові гранати на фронті. Прикордонники показали, як рятуються від них Фото: РФ використовує газові гранати К-51 на фронті в Україні (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська використовують газові гранати К-51 на фронті України. Єдиний порятунок від них - протигаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники проводять перевірку роботи протигазів, їх підгонку та тренуються в умовах, максимально наближених до реальних", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб створити майже реальні умови, як кажуть прикордонники, для цього використовується газ, що подразнює - хлорпікрин.

Як діють газові гранати?

К-51 - гранату з подразнюючою речовиною окупанти використовують попри заборону. У разі відсутності протигаза людині стає погано, ріже очі, з’являються кашель, блювота та ускладнюється дихання

"Таким чином ворог викурює противника з окопів, і на відкритій ділянці той стає доброю мішенню", - кажуть у ДПСУ.

Що відомо про гранату К-51

З відкритих джерел відомо, що К-51 - радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Розроблена в 1970-ті роки в СРСР.

Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати; речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Слід зазначити, що застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Нагадаємо, що про використання газових гранат К-51 російськими військами на фронті в Україні стало відомо в січні 2024 року. Їхні окупанти використовували на Таврійському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил