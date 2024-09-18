РФ веде підготовку до масштабного удару по Україні, можливий черговий теракт, - експерт

Росіяни, ймовірно, готуються до нового масованого удару по Україні. Ворог може вкотре атакувати об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що атака дронів на склад з ракетами у місті Торопець Тверської області послабить Росію на певних напрямках та зменшить можливості ворога для ракетних обстрілів.

"І це успіх. Це відтермінує якісь обстріли, бо очевидно, що Росія веде підготовку до масштабного удару", - додав Мусієнко.

За його словами, після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ зробила заяву, що Україна нібито готує удари по власних лікарнях, є ймовірність чергового теракту РФ.

"Я маю на увазі обстріли та їх злочинні дії як ми бачили проти "Охматдиту". Я припускаю, що ворог може вдарити по наших медичних установах, інших об'єктах цивільної інфраструктури, щоб пробувати зламати наш опір, посіяти деморалізацію", - уточнив експерт.

Але, як підкреслив Мусієнко, українські захисники атаками на аеродроми "Енгельс", "Олень" та склади боєприпасів РФ намагаються не дати Росії провести чергові обстріли і тягнуть час для постачання протиповітряної оборони.