РФ вдарила по "швидкій" в Антонівці під час допомоги пораненим: загинув лікар

За даними слідства, 28 жовтня, близько 20:00, російські військові вкотре атакували Антонівку за допомогою БПЛА. Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків та одна жінка.

"Для надання потерпілим медичної допомоги прибула бригада екстреної допомоги, яку ворог повторно атакував безпілотником. Внаслідок цього загинув лікар бригади, фельдшерка зазнала поранень", - розповіли у прокуратурі.

Обстріл Станіслава: серед поранених діти

Крім того, о 23:00 окупанти з артилерії обстріляли Станіслав.

"Поранення отримали двоє дорослих та двоє хлопчиків 8 та 14 років. Усі в момент атаки перебували в будинку, який частково зруйновано", - зазначили в відомстві.

