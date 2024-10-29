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РФ вдарила по "швидкій" в Антонівці під час допомоги пораненим: загинув лікар

Херсон, Вівторок 29 жовтня 2024 08:40
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РФ вдарила по "швидкій" в Антонівці під час допомоги пораненим: загинув лікар Фото: РФ вдарила по "швидкій" в Антонівці під час допомоги пораненим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували дроном бригаду швидкої допомоги в Антонівці Херсонської області. Лікарі саме надавали допомогу постраждалим після попередньої атаки БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську облпрокуратуру.

За даними слідства, 28 жовтня, близько 20:00, російські військові вкотре атакували Антонівку за допомогою БПЛА. Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків та одна жінка.

"Для надання потерпілим медичної допомоги прибула бригада екстреної допомоги, яку ворог повторно атакував безпілотником. Внаслідок цього загинув лікар бригади, фельдшерка зазнала поранень", - розповіли у прокуратурі.

Обстріл Станіслава: серед поранених діти

Крім того, о 23:00 окупанти з артилерії обстріляли Станіслав.

"Поранення отримали двоє дорослих та двоє хлопчиків 8 та 14 років. Усі в момент атаки перебували в будинку, який частково зруйновано", - зазначили в відомстві.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно атакують Херсон та область. Наприклад, 7 жовтня росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма КАБами. Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.

Крім того, 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Тоді загинули семеро людей.

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