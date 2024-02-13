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РФ вдарила по селу під Оріховим: загинув чоловік, пошкоджено будинки

Архівне фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 13 лютого, вдарили по селу Мала Токмачка в Запорізькій області. Унаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Сьогодні вдень російські військові завдали удару по Малій Токмачці Пологівського району", - йдеться в заяві.

За словами Федорова, ворожа атака забрала життя 66-річного місцевого жителя. Пошкоджено кілька приватних будинків. 

Фото: Мала Токмачка (deepstatemap.live)

"Знову біль. Співчуття рідним загиблого", - додав глава області.

Обстріли населених пунктів в Україні

Російські загарбники обстріляли підприємство в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще двоє людей дістали поранення.

Також російські загарбники вранці 13 лютого обстріляли Нікополь. Унаслідок атаки загинув чоловік.

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