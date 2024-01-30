РФ вдарила по Нікопольському району десятьма дронами: є поранений, загинули тварини

Ракетний удар

"Сьогодні у нас "приліт" у Синельниківському районі", - пише Лисак.

Він уточнив, що ракета влучила у двір місцевих жителів. Частково зруйновано житловий будинок, пошкоджено ще 31 будинок.

"Розбито кілька господарських будівель. Зачепило гараж і лінію електропередач. Люди вціліли", - додав глава ОВА.

Атака на Нікопольський район

Лисак повідомив, що по Нікопольському району окупанти били з ранку до вечора. Туди вони направили 10 дронів-камікадзе, обстрілювали і з артилерії.

"Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Постраждав 65-річний чоловік", - пише він.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

Також очільник області повідомив, що було пошкоджено дитсадок, ліцей, магазин, понад три десятки приватних будинків, одну господарську споруду знищено, ще 14 - побито. Крім цього постраждали автомобілі, газопроводи, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Вчора повідомлялось, що російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.