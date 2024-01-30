РФ вдарила по Нікопольському району десятьма дронами: є поранений, загинули тварини

Російська армія сьогодні, 30 січня, дронамі-камікадзе і з артилерії обстріляла два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Сьогодні у нас "приліт" у Синельниківському районі", - пише Лисак.
Він уточнив, що ракета влучила у двір місцевих жителів. Частково зруйновано житловий будинок, пошкоджено ще 31 будинок.
"Розбито кілька господарських будівель. Зачепило гараж і лінію електропередач. Люди вціліли", - додав глава ОВА.
Лисак повідомив, що по Нікопольському району окупанти били з ранку до вечора. Туди вони направили 10 дронів-камікадзе, обстрілювали і з артилерії.
"Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Постраждав 65-річний чоловік", - пише він.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com)
Також очільник області повідомив, що було пошкоджено дитсадок, ліцей, магазин, понад три десятки приватних будинків, одну господарську споруду знищено, ще 14 - побито. Крім цього постраждали автомобілі, газопроводи, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці.
Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Вчора повідомлялось, що російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини.
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