РФ вбила маленьку дитину і поранила понад десяток людей: наслідки атаки на Харків

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували дронами Індустріальний район Харкова. Один з "Шахедів" влучив у багатоквартирних житловий будинок, внаслідок чого у двох під'їздах виникла пожежа.

Згодом Терехов почав інформувати, що у місті є постраждалі. Пізніше з'явилися дані про загиблих.