РФ вбила маленьку дитину і поранила понад десяток людей: наслідки атаки на Харків

Понеділок 18 серпня 2025 06:45
UA EN RU
РФ вбила маленьку дитину і поранила понад десяток людей: наслідки атаки на Харків Фото: кількість постраждалих у Харкові зростає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні зранку, 18 серпня, росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок удару загинула маленька дитина та дорослі, також понад десяток людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"На дану хвилину троє загиблих, включно з маленькою дитинкою. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей", - йдеться у повідомленні о 06:24.

Напередодні Терехов писав, що загинула однорічна дитина. Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що загиблим є 2-річний хлопчик.

Також зазначимо, що за останніми даними, з-під завалів дістали ще одну людина. Вона, на щастя, виявилася живою.

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували дронами Індустріальний район Харкова. Один з "Шахедів" влучив у багатоквартирних житловий будинок, внаслідок чого у двох під'їздах виникла пожежа.

Згодом Терехов почав інформувати, що у місті є постраждалі. Пізніше з'явилися дані про загиблих.

Війна в Україні
Новини
