РФ вбила 12 українців під час атаки: загинули троє дітей із однієї родини

Внаслідок масованої атаки на Україну в ніч на 25 травня загинули 12 осіб. Ще понад 60 людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
Як зазначив Клименко, під російським ударом опинилися 13 регіонів, а саме місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.
По всій Україні пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум'я.
За словами глави МВС, станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама - у важкому стані.
"Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів. На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим", - додав Клименко.
Росія в ніч на 25 травня завдала комбінованого удару по Україні, випустивши 298 дронів та 69 ракет різних типів. Це найбільша кількість безпілотників, яке окупанти випускали по Україні за один раз. Сили ППО збили 45 ракет та знешкодили 266 безпілотників.
Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років. Ще 10 осіб постраждали.
Більше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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