РФ вбила 12 українців під час атаки: загинули троє дітей із однієї родини

Удар по Україні

Росія в ніч на 25 травня завдала комбінованого удару по Україні, випустивши 298 дронів та 69 ракет різних типів. Це найбільша кількість безпілотників, яке окупанти випускали по Україні за один раз. Сили ППО збили 45 ракет та знешкодили 266 безпілотників.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області загинули троє дітей віком 8, 12 та 17 років. Ще 10 осіб постраждали.

Більше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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