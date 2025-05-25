РФ вбила 12 українців під час атаки: загинули троє дітей із однієї родини

Внаслідок масованої атаки на Україну в ніч на 25 травня загинули 12 осіб. Ще понад 60 людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

Як зазначив Клименко, під російським ударом опинилися 13 регіонів, а саме місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. По всій Україні пошкоджено більше 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум'я. За словами глави МВС, станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама - у важкому стані. "Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів. На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим", - додав Клименко.