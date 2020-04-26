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РФ установила анти-рекорд по числу новых заражений коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 12:40
РФ установила анти-рекорд по числу новых заражений коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Общее число инфицированных превысило 80 тыс. человек

За сутки в России было зарегистрировано 6361 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Это наибольший показатель ежедневных инфицирований в РФ с начала эпидемии. Число больных COVID-19 растет третий день: вчера сообщалось о 5966 случаях заражения, 24 апреля - о 5849 случаях, 23 апреля - о 4774 случаях.

Общее число инфицированных в России, по состоянию на 26 апреля, возросло до 80 949 человек.

Также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. За прошедшие сутки в РФ было зафиксировано 66 новых смертей. Отметим, что за неделю число летальных случаев в России увеличилось вдвое. На сегодня известно о 747 случаях смерти, тогда как 19 апреля сообщалось о 361 смерти от коронавируса.

Напомним, число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 202 тыс. жителей планеты.

В Украине зафиксировано 8617 случаев заражения. Подробно о ситуации с СOVІD-19 в Украине и мире - в материале РБК-Украина.

В Бразилии заразились коронавирусом около 60 тыс. человек В Украине число случаев COVID-19 увеличилось на 492: карта по областям
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