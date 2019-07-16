РФ в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от трагедии MH17 - МИД

Делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

В Министерстве убеждены, что справедливость будет установлена.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в 17:00 начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу относительно закона Украины "о функционировании украинского языка как государственного".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу во вторник, 16 июля. Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.