РФ скрывает количество заболевших коронавирусом в Крыму, - Денисова

Российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове. Об этом заявил украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.

"Оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемость на полуострове. После того, как 8 апреля у пациента больницы Армянска подтверждено заболевание COVID-19 весь медицинский персонал и пациентов отправлены на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице № 3. На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией", - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что Россия, как государство-оккупант должна придерживаться обязательств международного права, в частности ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ст. 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.

Напомним, в Армянске (Крым) после выявленного случая коронавируса у пациента была заблокирована центральная больница. Внутри остаются 124 человека из состава медицинского персонала и около 100 пациентов. Больница будет заблокирована на 14 суток.

Также РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе подтвердили 13 случаев коронавируса. При этом в ОРЛО сообщают об одном выздоровевшем.