В РФ ще один вибух на залізниці: росіяни кажуть про теракти, а Путін б'є тривогу

Російські Telegram-канали поширили інформацію, що нібито зранку 1 червня було підірвано залізничну колію в районі населеного пункту Унеча у Брянській області. У цей момент там нібито проїжджав шляховимірювальний поїзд. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.

У місцевих пабліках із посиланням на працівників залізниці повідомляють, що в Унечі, ймовірно, підірвали залізничний міст.

Путін б'є на сполох

Слідчий комітет РФ оголосив, що мости у Брянській та Курській областях були зруйновані внаслідок підривів. Пізніше росЗМІ повідомили, що кримінальні справи розслідуються за статтею про теракт.



У Кремлі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з губернатором Брянської області Олександром Богомазом та головою російської залізниці Олегом Білозеровим

За його словами прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова, Путін вислухав доповіді про заходи, що вживаються у зв'язку з "надзвичайними подіями".