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В РФ ще один вибух на залізниці: росіяни кажуть про теракти, а Путін б'є тривогу

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявляють, що зафіксували третю аварію на залізниці за останню добу. Росіяни стверджують, що це підриви, і відкрили справу про нібито теракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Російські Telegram-канали поширили інформацію, що нібито зранку 1 червня було підірвано залізничну колію в районі населеного пункту Унеча у Брянській області. У цей момент там нібито проїжджав шляховимірювальний поїзд. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.

У місцевих пабліках із посиланням на працівників залізниці повідомляють, що в Унечі, ймовірно, підірвали залізничний міст. 

Путін б'є на сполох

Слідчий комітет РФ оголосив, що мости у Брянській та Курській областях були зруйновані внаслідок підривів. Пізніше росЗМІ повідомили, що кримінальні справи розслідуються за статтею про теракт.

У Кремлі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з губернатором Брянської області Олександром Богомазом та головою російської залізниці Олегом Білозеровим

За його словами прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова, Путін вислухав доповіді про заходи, що вживаються у зв'язку з "надзвичайними подіями".

 

Вибухи залізниці РФ

Увечері 31 травня у Брянській області обвалився автомобільний міст, коли під ним проходив пасажирський поїзд "Климов - Москва". За даними російських ЗМІ, загинуло нібито семеро осіб, 71 людина постраждала.

Крім цього, ще одне обвалення моста сталося на трасі в Курській області, коли там їхав товарний потяг. Частина поїзда звалилася вниз на автомобільну дорогу, повідомляла російська влада.

Російський Слідчий комітет стверджує, що мости у Брянській та Курській областях підірвали.

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