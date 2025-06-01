В РФ ще один вибух на залізниці: росіяни кажуть про теракти, а Путін б'є тривогу

У Росії заявляють, що зафіксували третю аварію на залізниці за останню добу. Росіяни стверджують, що це підриви, і відкрили справу про нібито теракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.
Російські Telegram-канали поширили інформацію, що нібито зранку 1 червня було підірвано залізничну колію в районі населеного пункту Унеча у Брянській області. У цей момент там нібито проїжджав шляховимірювальний поїзд. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.
У місцевих пабліках із посиланням на працівників залізниці повідомляють, що в Унечі, ймовірно, підірвали залізничний міст.
Слідчий комітет РФ оголосив, що мости у Брянській та Курській областях були зруйновані внаслідок підривів. Пізніше росЗМІ повідомили, що кримінальні справи розслідуються за статтею про теракт.
У Кремлі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з губернатором Брянської області Олександром Богомазом та головою російської залізниці Олегом Білозеровим
За його словами прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова, Путін вислухав доповіді про заходи, що вживаються у зв'язку з "надзвичайними подіями".
Увечері 31 травня у Брянській області обвалився автомобільний міст, коли під ним проходив пасажирський поїзд "Климов - Москва". За даними російських ЗМІ, загинуло нібито семеро осіб, 71 людина постраждала.
Крім цього, ще одне обвалення моста сталося на трасі в Курській області, коли там їхав товарний потяг. Частина поїзда звалилася вниз на автомобільну дорогу, повідомляла російська влада.
Російський Слідчий комітет стверджує, що мости у Брянській та Курській областях підірвали.
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