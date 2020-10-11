В РФ рост числа зараженных COVID-19 трижды обновил максимум за неделю

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Эта неделя оказалась для России худшей с начала пандемии коронавируса. Суточный прирост числа заболевших трижды обновлял максимум, а по итогам семи дней в РФ зарегистрировали больше инфицированных, чем когда-либо.

Об этом пишет агентство ТАСС.

Так, с 5 по 11 октября Минздрав страны сообщил о 83 717 новых случаях заражения, это на 31,7% больше, чем неделей ранее. В воскресенье стало известно, что за сутки зарегистрировали сразу 13 634 новых случаев COVID-19.

Весной в России максимальный суточный прирост фиксировали 11 мая - 11 656 зараженных. Наибольший недельный прирост - с 4 по 10 мая - составил тогда 75 001 случай.

"Темпы распространения инфекции остаются высокими: в относительном выражении количество заразившихся возросло на 6,9% против 5,5% на прошлой неделе. Среднесуточный показатель вплотную приблизился к 1%", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Минздрава России, в стране болеют 255 679 человек, включая бессимптомные случаи. За семь дней их количество возросло на 19,2%.

Напомним, ВОЗ заявила о новом антирекорде по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом - 383 359 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в Европе впервые за период пандемии зафиксировали более 109 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.