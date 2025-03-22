РФ в річницю теракту у "Крокусі" звинуватила в його організації "недружню країну"

Слідчий комітет Росії заявив, що теракт у ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї організували спецслужби "недружньої країни". Раніше Москва звинувачувала у причетності Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
У річницю теракту у Підмосков'ї Слідчий комітет РФ заявив, що завершив слідство у справі.
"На підставі зібраних доказів слідство дійшло висновку, що терористичний акт сплановано та організовано спецслужбами недружньої держави з метою дестабілізації обстановки в Росії. Для його вчинення залучено членів міжнародної терористичної організації", - заявила офіційний представник СК Світлана Петренко.
За її словами, нібито безпосередньою організацією теракту займалися "шестеро громадян Середньої Азії, частина з яких проходить під псевдонімами", загалом обвинувачують 19 осіб.
Петренко стверджує, що організатори "перебувають за кордоном, у зв'язку з чим заочно заарештовано та оголошено у розшук".
Варто зазначити, що після теракту ФСБ заявила про нібито причетність України до нападу. Проте через рік росіяни перестали прямо звинувачувати Україну.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року у торговому центрі "Крокусу Сіті Холл" під Москвою стався теракт. За версією російських силовиків, група нападників увірвалася до концертного залу перед початком концерту гурту "Пікнік". Вони відкрили стрілянину по відвідувачах та влаштували пожежу.
Під час нападу загинули 146 людей, понад 500 отримали поранення. Нападники намагалися втекти автомобілем, але їх затримали в Брянській області.
За версією російського слідства, учасників теракту завербували керівники терористичної організації "Вілаят Хорасан", що входить до "Ісламської держави". Москва заявляла, що після скоєння теракту нападники нібито збиралися втекти на території України.
Після теракту в "Крокусі" російський диктатор Володимир Путін заявив про "київський слід", а також говорив, що Росія не могла стати "об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів". Директор ФСБ Олександр Бортніков стверджував, що за організацією теракту стоять "українські неонацисти та їхні західні покровителі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.