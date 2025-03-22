РФ в річницю теракту у "Крокусі" звинуватила в його організації "недружню країну"

У річницю теракту у Підмосков'ї Слідчий комітет РФ заявив, що завершив слідство у справі.

"На підставі зібраних доказів слідство дійшло висновку, що терористичний акт сплановано та організовано спецслужбами недружньої держави з метою дестабілізації обстановки в Росії. Для його вчинення залучено членів міжнародної терористичної організації", - заявила офіційний представник СК Світлана Петренко.

За її словами, нібито безпосередньою організацією теракту займалися "шестеро громадян Середньої Азії, частина з яких проходить під псевдонімами", загалом обвинувачують 19 осіб.

Петренко стверджує, що організатори "перебувають за кордоном, у зв'язку з чим заочно заарештовано та оголошено у розшук".

Варто зазначити, що після теракту ФСБ заявила про нібито причетність України до нападу. Проте через рік росіяни перестали прямо звинувачувати Україну.