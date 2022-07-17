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РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей: разведка рассказала подробности

Фото: РФ расширяет масштабы военной подготовки для детей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России расширяются масштабы военной подготовки для детей. В частности, в Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что выпускников этих учреждений склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН будет расследовать преступления российских оккупантов в Украине. В частности, международные специалисты займутся делами о незаконном вывозе детей в России и их усыновлении.

Как известно, в Российской Федерации планируют упростить процесс усыновления похищенных оккупантами детей из Украины.

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