РФ произвела первую партию собственной вакцины от COVID-19

Речь идет о вакцине, получившей название "Спутник-V"
В России произвели первую партию собственной вакцины от коронавируса. Нужное для россиян количество доз будет готово через год.
Об этом сообщает российское издание РБК.
По утверждениям российской стороны, вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии имени Гамалеи.
"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.
Вакцина получила рыночное название "Спутник-V". Она предназначена для введения внутримышечно. Препарат представляет собой две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами вакцины.
По словам главы центра им. Гамалеи, нужное количество вакцин только для россиян будет готово через год.
Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.
Также сообщалось, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.
Напомним, на днях российский президент Владимир Путин, объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.