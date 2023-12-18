РФ повертає на фронт солдатів із загону "Шторм-Z" навіть після ампутацій, - розвідка Британії

"Бійців російського підрозділу "Шторм-Z" з високою ймовірністю повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, і навіть після ампутацій кінцівок", - сказано в повідомленні.

За інформацією розвідки, донецькі бойовики, "вагнерівці" та солдати зі "Шторм-Z" після поранень отримували мінімальне лікування або їх зовсім не намагалися вилікувати.

При цьому у розвідці Британії додають, що, ймовірно, до новобранців у "Шторм-Z", яких звільнили з в'язниць для війни, ставляться особливо погано. У більшості випадків вони не мають документів, які необхідні для доступу до госпіталів.

Що відомо про "Шторм-Z"

Нагадаємо, "Шторм-Z" - це підрозділ, куди здебільшого входять російські в'язні. Їх відправляють штурмувати позиції українських військових і використовують як "гарматне м'ясо".

Видання Reuters ще на початку жовтня повідомляло про те, що окупантам зі "Шторм-Z" не надають медичної допомоги - їх залишають помирати прямо на полі бою у разі поранень.

За інформацією журналістів, загони по 100 - 150 таких бійців відправляють на найуразливіші ділянки фронту як витратний матеріал.

Раніше стало відомо, що окупанти зі "Шторм-Z" стали частіше втікати з поля бою. Про це розповіли у Збройних силах України.