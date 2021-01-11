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РФ постоянно выжидает, чтобы решить вопрос Донбасса на своих условиях, - Кулеба

Автор: РБК-Украина

В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе российская сторона занимает выжидательную позицию. Она хочет решить его на своих условиях.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если чему-то нас и научил опыт переговоров с Россией по Донбассу - это то, что она постоянно ждет оптимальные обстоятельства, чтобы урегулировать ситуацию на своих условиях. Когда они не видят возможности это сделать - начинают очень сильно давить на тормоза", - отметил министр.

Он считает, что нынешнее состояние вещей может устраивать Москву в краткосрочной перспективе. При этом возможность переговоров с Россией до сих пор есть, и она может вернуться к конструктиву.

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"Одной из причин их паузы по донбасскому треку были выборы в США. Они смотрели, с какой именно администрацией будут торговаться", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что прогресс на донбасском треке напоминает парадокс кота Шредингера - он одновременно существует и одновременно отсутствует.

Он также назвал две причины для России вывести войска с Донбасса.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассДмитрий Кулеба