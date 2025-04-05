РФ підривала посилки із секс-іграшками в Європі, до операцій залучали українців, - Reuters

Росія використовувала посилки із секс-іграшками та косметикою для вибухів у Європі. До операцій залучали громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Росія використовувала підроблену косметику, масажні подушки та секс-іграшки для приховування вибухівки. Саморобні пристрої виготовляли з хімічних речовин, зокрема високореактивного магнію.

За даними Reuters, ці пристрої були сховані у подушках, які пакували разом із косметикою та секс-іграшками.

Влітку минулого року три такі посилки вибухнули на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі.

За словами джерела, для підпалу хімічних речовин використовували детонатори, адаптовані з дешевих китайських електронних пристроїв, призначених для пошуку загублених речей.

Ефект вибуху посилювався тюбиками, що виглядали як косметика, але містили гель із легкозаймистими сполуками, зокрема нітрометаном.

"Провадження у цій справі стосується злочинної діяльності, інспірованої російським ГРУ", - повідомило джерело, маючи на увазі зовнішню військову розвідку РФ.

Reuters вперше оприлюднило деталі цього розслідування, ґрунтуючись на інформації, отриманій від особи, знайомої з польською справою, а також на інтерв’ю з понад десятком європейських посадовців у сфері безпеки.

Ці дані дають рідкісне уявлення про те, як саме реалізуються диверсійні операції на місцях.

Керівники європейських служб безпеки оприлюднили інформацію про вибухи посилок у жовтні, назвавши їх частиною "гібридної війни" Росії. За їхніми словами, Москва намагається дестабілізувати країни, що підтримують Україну, використовуючи тактику підпалів та кібератак.

Посилки, які загорілися на складах, спричинивши пожежі, але не завдавши шкоди людям, могли бути випробуванням для майбутніх російських диверсій. За даними служб безпеки, метою було підривати подібні пакунки вже в повітрі – на вантажних рейсах до США та Канади.

"З війною в Україні ці атаки посилилися, стали частішими та більш наполегливими", - зазначив колишній віце-прем'єр та міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Він наголосив, що такі дії Росії становлять реальну загрозу для громадян у всьому Європейському Союзі.

Польські слідчі стверджують, що українець, на ім'я Владислав Д., який проживав на півдні Польщі, відіграв ключову роль у європейській безпеці, діючи за інструкціями, які він отримав у Telegram від керівника ГРУ, якого він знав лише як "Воїна".