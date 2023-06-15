РФ перегруповує війська, перекидаючи зеків до так званого "добровольчого корпусу"

"Для перегрупування та доукомплектації так званого "добровольчого корпусу" засудженими особами військове керівництво РФ утворило спецкомісію", - йдеться в повідомленні.

Цю комісію очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні генерал-майор Олег Польгуєв.

"Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона", - додали в ГУР

За даними розвідки, комісії видано наказ відібрати близько 2 тисяч осіб з числа ув'язнених, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій.

За дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.

Ув'язнені в армії РФ

Так, за наказом російського диктатора Володимира Путіна штурмові роти "z" були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України. На практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані ув'язненими, показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство - зокрема й через катастрофічні втрати. Зазначимо, днями бійці ССО взяли в полон трьох окупантів, серед яких затятий рецидивіст, він потрапляв до місць позбавлення волі шість разів. За участь у війні в Україні йому обіцяли волю.