ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ открыли дело из-за крушения самолета с россиянами в Германии

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 19:39
В РФ открыли дело из-за крушения самолета с россиянами в Германии
Фото: катастрофа самолета в Германии (blickpunkt-nienburg.de)

В результате крушения погибла совладелица S7 Наталия Филева

Следственный комитет РФ открыл дело по факту гибели в авиакатастрофе в Германии российских граждан, в том числе совладелицы S7 Наталии Филевой. Об этом сообщают росСМИ.

Ранее сообщалось, что спасатели достали тела всех трех жертв катастрофы самолета в Германии. Их доставили во Франкфурт. 

Отметим, что на борту самолета, который разбился,  находилась Наталья Филева. Также сообщается, что уточняется информация о пребывании в самолете ее отца. В то же время, представитель S7 опроверг гибель Владислава Филева. Он уточнил, что его не было на борту.

Наталья Филева была главой совета директоров авиакомпании S7, ее состояние оценивалось в более 600 млн гривен. По оценкам Forbes за 2018 год, она была на четвертом месте в списке богатейших женщин России.

РБК-Украина писало, что 31 марта 2019 года в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет.  После падения самолет практически полностью сгорел. 

Отметим, на той неделе эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии. В частности, они пришли к выводу, что причиной стала ошибка в работе системы автоматической корректировки положения самолета в воздухе. 

 

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из обломков самолета Германия возглавила Совет безопасности ООН
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Российская ФедерацияГерманияавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь