В РФ открыли дело из-за крушения самолета с россиянами в Германии

Фото: катастрофа самолета в Германии (blickpunkt-nienburg.de)

В результате крушения погибла совладелица S7 Наталия Филева

Следственный комитет РФ открыл дело по факту гибели в авиакатастрофе в Германии российских граждан, в том числе совладелицы S7 Наталии Филевой. Об этом сообщают росСМИ.

Ранее сообщалось, что спасатели достали тела всех трех жертв катастрофы самолета в Германии. Их доставили во Франкфурт.

Отметим, что на борту самолета, который разбился, находилась Наталья Филева. Также сообщается, что уточняется информация о пребывании в самолете ее отца. В то же время, представитель S7 опроверг гибель Владислава Филева. Он уточнил, что его не было на борту.

Наталья Филева была главой совета директоров авиакомпании S7, ее состояние оценивалось в более 600 млн гривен. По оценкам Forbes за 2018 год, она была на четвертом месте в списке богатейших женщин России.

РБК-Украина писало, что 31 марта 2019 года в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах потерпел крушение легкий самолет. После падения самолет практически полностью сгорел.

Отметим, на той неделе эксперты назвали причину катастрофы Boeing в Эфиопии. В частности, они пришли к выводу, что причиной стала ошибка в работе системы автоматической корректировки положения самолета в воздухе.