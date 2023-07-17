У РФ назвали інцидент на Кримському мосту терактом: його нібито атакували два дрони

У Росії офіційно назвали нічний інцидент на Кримському мосту терактом. У країні-агресорі заявили, що його нібито атакували два українські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Слідчого комітету РФ Світлану Петренко.
У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.
Там повідомили, що внаслідок події пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.
Крім того, у Росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".
У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.
Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Після цього так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "надзвичайну ситуацію в районі 145 опори".
За попередніми даними, проліт Кримського мосту в бік Тамані зруйновано, ще один у напрямку Керчі пошкоджено. Автомобільні та залізничні шляхи перекрито.
Джерела РБК-Україна повідомили, що атака на міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та СБУ.
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