РФ може влаштувати теракт на Запорізькій АЕС: алгоритм дій на випадок аварії

Що треба зробити заздалегідь

Щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій на ЗАЕС і діяти без паніки, потрібно заздалегідь виконати кілька простих кроків:

підготувати "тривожну валізу";

обговорити зі своїми рідними план дій для кожного на випадок аварії;

підготувати запас води на кілька днів у герметичних ємностях;

загорнути запас продуктів у плівку та покласти їх у шафу або в холодильник;

подбати про зв'язок на випадок відключення інтернету чи електроенергії (придбати радіоприймач та батарейки до нього).

Якщо стався викид радіації: покрокова інструкція

Крок 1: Стежте за оповіщеннями

Про радіаційну небезпеку має сповістити спеціальний сигнал тривоги. Почувши його треба одразу увімкнути радіо, телевізор, чи прочитати повідомлення від ДСНС, поліції, місцевих органів влади в інтернеті на офіційних сторінках їх сайтів, соцмереж. Вони оголосять про алгоритм дій для населення.

Крок 2: Перейдіть в укриття

В разі виникнення радіаційної небезпеки потрібно залишатися в приміщенні, на вулиці перебувати не можна. Найкращий варіант – перейти в укриття чи підвал.

Необхідно триматися якомога далі від зовнішніх стін будівель та дахів, бо радіація осідає саме на цих частинах споруд.

Крок 3: Максимальна ізоляція

Треба обмежити доступ зовнішнього повітря всередину приміщення. Для цього ущільнити всі вентиляційні отвори, вікна та двері в будинку скотчем або змоченою тканиною. Не можна користуватися кондиціонерами.

За можливості рекомендується перебувати в кімнаті без вікон та зовнішніх дверей. Домашніх тварин варто тримати поруч і не відпускати їх на вулицю.

Для людей, що перебувають в 50 км зоні навколо ЗАЕС, МОЗ радить використовувати захисні маски чи респіратори в разі радіоактивного вибуху, щоб зменшити потрапляння в організм небезпечних речовин. Якщо їх немає – прикрити рот хусткою, рушником чи шарфом.

Крок 4: Знезараження

На одягу може накопичуватися до 90% радіоактивних матеріалів, тому необхідно обережно зняти його та помістити в герметичний контейнер чи пластиковий пакет. Краще всі ці дії робити в рукавичках і респіраторі.

Потім слід прийняти душ та помити голову з милом. Використовувати кондиціонери для волосся не треба - вони можуть закріпити радіоактивні речовини в ньому. Також не треба терти чи дряпати шкіру, щоб запобігти потраплянню радіації в ранки.

Якщо немає можливості піти в душ – вимити з милом руки, обличчя, шию, відкриті частини тіла. В разі відсутності води – протерти вологими серветками чи вологою тканиною. Особливо ретельно протерти руки, обличчя, повії, вії та вуха.

Після знезараження треба одягнути максимально чистий одяг.

Коли можна виходити на вулицю

Покидати укриття можна лише після офіційного дозволу органів влади, ДСНС або інших державних установ.

Якщо все ж потрібно вийти на вулицю, слід обов'язково користуватися респіратором, використовувати закритий та щільний одяг, рукавички, гумове взуття.

Перебуваючи на вулиці не можна палити, роздягатися, сідати на землю, купатися у водоймах, збирати гриби, ягоди, фрукти, овочі.

Після повернення з вулиці - провести знезараження, як було описано вище.

Чи треба приймати йодид калію

З огляду на ажіотаж в аптеках на йодовмісні препарати Міністерство охорони здоров'я вчергове наголошує, що проводити йодну профілактику самостійно – недопустимо!

Вона корисна тільки в окремих випадках, для конкретних категорій людей і в певних дозах.

Приймати йодид калію (стабільний йод) треба лише після офіційного оповіщення від органів влади чи ДСНС про необхідність цього. В повідомленні будуть надані всі інструкції щодо застосування препарату.

Йодна профілактика доцільна тільки в тому випадку, коли небезпека спричинена викидом радіоактивного йоду (щоб захистити щитоподібну залозу від його поглинання).

В інших випадках прийом препаратів йоду небезпечний для організму людини. "Про всяк випадок" вживати калію йодид заборонено.

МОЗ рекомендує слідкувати за інформацією від офіційних джерел і якщо є хоча б якісь сумніви – проконсультуватися з лікарем перед вживанням йодиду калію.

Що безпечно їсти та пити в разі викиду радіації

Продукти харчування, що не контактували з радіоактивними речовинами, вживати безпечно. Це їжа, що зберігалася в герметичній тарі, – коробках, банках, вакуумній упаковці, або збережена в холодильнику чи морозилці.

Перед вживанням упаковку з їжею треба протерти вологою тканиною, серветкою. Також варто протерти столи, столові прибори, посуд. Те ж саме стосується їжі та посуду для домашніх тварин. Потім серветки чи ганчірки слід покласти в пакет чи тару, що щільно закривається.

До офіційного повідомлення про безпеку, заборонено збирати та вживати їжу з городу, або ту, що перебувала на вулиці.

Заздалегідь варто подбати про запаси бутильованої води. Використовувати водопровідну воду до окремого сповіщення органів влади заборонено. Кип'ятіння води не видаляє радіоактивне забруднення.