РФ не може вбивати безкарно: Макрон засудив ракетні удари по Україні

"З президентом (України – ред.) Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, щоб підтвердити непохитну підтримку Франції. Я рішуче засудив масований напад Росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями", - зазначив Макрон.

Він також підкреслив, що Україна вже понад три місяці погоджується на припинення вогню, запропоноване президентом США Дональдом Трампом, але Росія наполегливо відмовляється від миру.

"Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не несучи відповідальності за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - додав президент Франції.

За його словами, Франція спільно з партнерами продовжуватиме чинити тиск для досягнення міцного та тривалого миру в Україні.