РФ не може вбивати безкарно: Макрон засудив ракетні удари по Україні
Президент Франції Еммануель Макрон засудив удари росіян по Україні, які відбулись останніми днями, та зазначив, що Москва своїми діями порушує міжнародне право.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Франції.
"З президентом (України – ред.) Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, щоб підтвердити непохитну підтримку Франції. Я рішуче засудив масований напад Росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями", - зазначив Макрон.
Він також підкреслив, що Україна вже понад три місяці погоджується на припинення вогню, запропоноване президентом США Дональдом Трампом, але Росія наполегливо відмовляється від миру.
"Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не несучи відповідальності за свої дії. Росія не може продовжувати вбивати безкарно", - додав президент Франції.
За його словами, Франція спільно з партнерами продовжуватиме чинити тиск для досягнення міцного та тривалого миру в Україні.
Обстріл Дніпра 24 червня
Вчора вдень, 25 червня, росіяни вдарили ракетами по Дніпру. Повідомлялось про 18 загиблих, також президент Володимир Зеленський заявляв про понад 160 постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкодження також отримав пасажирський потяг "Укрзалізниці".
Водночас військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна розповів, що російські ракетні удари по Дніпру та Самарі могли бути спрямовані на військові об’єкти, однак не виключено, що це також елемент психологічного тиску.
Детальніше про атаку ворога на Дніпро – у матеріалі РБК-Україна.
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