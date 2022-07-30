РФ могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием, - InformNapalm

Как отмечают в InformNapalm, Еленовка находится на расстоянии примерно 15 км от линии фронта. И бить по этой цели редкими и дорогими ракетами GMLRS большой дальности нет смысла, когда есть возможность применять 105-мм артиллерийские снаряды стоимостью около 0,4% от ракеты GMLRS.

"Еленовка годами была известным лагерем военнопленных "ДНР" и концлагерем (и десятилетиями исправительной колонией). Настолько, что об этом знали супруги военнопленных. Надо быть российским троллем или пропагандистом, чтобы поверить, что Украина поразит эту цель", - подчеркивают в организации.

Благодаря опубликованным российской стороной фото видно, что разрушенное здание из бетонного кирпича с тонкой жестяной крышей после удара осталось на месте. Взрыв был настолько слабый, что койки не сдвинулись ни на сантиметр, однако огнем нанесен огромный ущерб. Также против версии с ракетой говорит отсутствие ударного кратера.

"Если бы в Еленовку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших... Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо", - отметили в InformNapalm.

В то же время сжигает жертв, оставляя тела невредимыми, именно термобарическое оружие. То есть Россия применила его, чтобы сжечь людей во сне. Повреждения здания, отсутствие кратера от удара и отсутствие повреждений от взрыва подтверждают это.

В InformNapalm склоняются к тому, что скорее всего оккупанты заперли пленных в помещении, выстрелили через окна термобарическими боеприпасами РПО-А "Шмель" или МРО-А. Эти виды боеприпасов находятся у боевиков так называемой "ДНР" с 2014 года.