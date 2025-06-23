РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України

Російська Федерація цієї ночі завдала цинічного удару російсько-іранськими "Шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви - російське керівництво демонстративно засуджувало "ракетно-бомбові" кроки. Сьогодні Москва мовчить", - відреагував Зеленський.

Він нагадав, що після нічної атаки тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. За його даними, станом на зараз у Києві відомо про шістьох загиблих. Ще одна людина загинула під час удару по Білій Церкві в Київській області.

"Там "Шахед" влучив у лікарню. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав президент.

Наразі рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно. Під час обстрілу було пошкоджено об’єкти в чотирьох областях: загалом було 352 дрони, серед них 159 "Шахедів" та 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика, яку Росія отримала від Північної Кореї.

"Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - заявив Зеленський.

Атака на Київ та область 23 червня

Нагадаємо, ввечері неділі, 22 червня, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України. Зокрема, удари дронами та балістичними ракетами були завдані по Києву та області. У столиці та кількох прилеглих населених пунктах зафіксовано численні руйнування.