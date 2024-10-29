РФ хоче кинути на "м'ясні" штурми в Україні в'язнів, хворих на гепатит В і С, - ГУР

Російське військове командування хоче сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С". Їх відправлять на м'ясні "штурми" в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Як розповіли у розвідці, Міноборони РФ видало наказ №610, датований 10 жовтня 2024 року. Він виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

Росіяни зробили це для того, щоб комплектувати підрозділи із хворих на гепатит ув'язнених. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С". Зазначається, що перед відправкою на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".

"За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків", - пише ГУР.

За даними української розвідки, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч "гепатитників". З них доюровільно воювати погодились близько 15%.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків. Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

РФ вербує ув'язнених на війну в Україні

Росія почала активно відправляти ув'язнених на війну проти України у 2022 році. Спочатку вербуванням займалася ПВК "Вагнер", а згодом - Міноборони РФ.

Раніше ув'язненим обіцяли помилування, але тепер пропонують лише умовне звільнення, а строк служби зріс до завершення "спеціальної військової операції".

У жовтні 2023 року в Росії зафіксували рекордне зниження кількості ув'язнених, що пов'язують із їх відправкою на війну.