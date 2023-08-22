РФ з гранатомета обстріляла Середино-Буду в Сумській області: поранено чотирьох людей

Російські війська сьогодні, 22 серпня, обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало 4 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Близько 13:00 окупанти з території Російської Федерації з міномета та гранатомета обстріляли околицю міста Середина-Буда Шосткинського району.
Зазначається, що четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)
Прокуратура повідомила, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
В Сумській області населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Ворог для атак використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.
Нагадаємо, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак було пошкоджено будинки.
Також повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.
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