РФ з гранатомета обстріляла Середино-Буду в Сумській області: поранено чотирьох людей

Близько 13:00 окупанти з території Російської Федерації з міномета та гранатомета обстріляли околицю міста Середина-Буда Шосткинського району.

Зазначається, що четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокуратура повідомила, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація у Сумській області

В Сумській області населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Ворог для атак використовує міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і внаслідок атак було пошкоджено будинки.

Також повідомлялося, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого було пошкоджено житлові господарства.