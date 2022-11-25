РФ готується втратити 100 тисяч мобілізованих вбитими та пораненими до весни, - ЗМІ

За даними співрозмовників видання, політичне та військове керівництво Росії розуміє, що цей план передбачає великі втрати.

"Навесні наступного року втрати вбитими та пораненими за одним із прогнозів можуть становити близько 100 тисяч. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", - заявило джерело, близьке до ФСБ.

Джерело, близьке до Генштабу, також повідомило про прогноз, згідно з яким втрати в боях в Україні становитимуть близько 100 тисяч осіб, переважно мобілізованих. Навесні 2023 року, за його словами, Міноборони РФ планує підготувати 120 тисяч строковиків, яких можна буде відправити в Україну, щоб поповнити втрати серед мобілізованих.

"Для цього Путін і не скасовує указ про часткову мобілізацію", - йдеться у матеріалі.